«Оренбург» готов отпустить Лукаса Веру

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что не станет препятствовать уходу из клуба аргентинского хавбекав случае выгодного предложения со стороны других команд.

«Нам неизвестно, есть ли сейчас к нему интерес у клубов. Если он принесёт предложение от другого клуба, иностранного или российского, мы его очень внимательно рассмотрим. Удовлетворим, если будет выгодно как для игрока, так и для клуба», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

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В минувшем сезоне Вера сыграл 28 игр в РПЛ, забил один мяч, отдал пять голевых передач. Его контракт с «Оренбургом» действует до лета 2025 года. На портале Transfermark аргентинца оценивают в € 3 млн.