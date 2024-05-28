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    Тарханов: Игнашевич готов к работе в топ-клубах РПЛ

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    Известный тренер Александр Тарханов считает, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич сможет проявить себя в большом клубе.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    В сезоне-2023/2024 «Балтика» под руководством Игнашевича заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

    «Наверное, на решение Игнашевича покинуть "Балтику" повлиял вылет из РПЛ. Вышли в финал Кубка, но после вылета будет сложнее — теперь надо начинать всё заново в Первой лиге.

    Возможно, "Балтика" многое потеряет без Игнашевича. Еще надо посмотреть, как изменится команда, какой будет состав, скорее всего, многие уйдут, потому что там жёстче лимит.

    Игнашевича может пригласить любая команда РПЛ, он уже готов к большим командам», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

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    • «Балтика» сыграет против «Зенита» в суперфинале Кубка России. Матч состоится 2 июня в Москве, начало — в 18:00 мск.

    Ранее сообщалось, что Игнашевич покинет «Балтику» после матча с «Зенитом».

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