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    Ла Лига. Определился состав участников еврокубков

    Итоги чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Бавария». Лига чемпионов 2023/2024
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    «Реал» — «Бавария». Лига чемпионов 2023/2024
    Завершился сезон в испанской Примере. В Лиге чемпионов Ла Лигу представят «Реал», «Барселона», «Жирона» и «Атлетико». В Лигу Европы отправятся «Атлетик» и «Реал Сосьедад». «Бетис» запрыгнул в последний вагон под названием Лига конференций.

    Лига чемпионов

    Чемпион Испании «Реал» завершил сезон домашни матчем против «Бетиса». В этом поединке галактикос разошёлся миром с соперником (0:0). Напомним, что королевский клуб досрочно стал чемпионом, набрав в чемпионате 95 очков.

    Роберт Левандовский, игрок «Барселоны»
    globallookpress.com

    На 10 баллов меньше у «Барселоны», которая финишировала на втором месте. В 38-м туре Ла Лиги «сине-гранатовые»в гостях переиграли «Сельту» (2:1). В составе победителей голами отметились Роберт Левандовский и Фермин Лопес.

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    • В топ-3 вошла «Жирона» — открытие этого сезона, которая набрала 81 очко в сезоне. В заключительном туре Ла Лиги команда одержала крупную победу над «Гранадой» (7:0).

    В лигочемпионскую четвёрку вошёл «Атлетико», коллектив из Мадрида аккумулировал в этом сезоне 76 баллов. В последней игре испанского чемпионата «матрасники» переиграли «Реал Сосьедад» (2:0).

    Лига Европы

    В основной турнире Лиги Европы сыграет «Атлетик», который завершил чемпионат на пятом месте с активом в 68 очка. В 38-м туре Ла Лиги коллектив из Бильбао одержал минимальную победу над «Райо Вальекано» (1:0).

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
    globallookpress.com

    Ещё одну путёвку в ЛЕ завоевал «Реал Сосьедад», который финишировал на шестой строчке в турнирной таблице. В заключительной игре Примеры сан-себастьянцы уступили мадридскому «Атлетико» (0:2), но остались с активом в 60 очков.

    Лига конференций

    В последнем туре чемпионата Испании определился участник Лиги конференций. Им стала «Бетис», который сыграл вничью с чемпионом Примеры — «Реалом» (0:0). Таким образом команда набрала 57 очков и завоевала путёвку в квалификацию еврокубка.

    Ла Лига

    «Кадис», «Альмерия» и «Гранада» — данное трио покидает элиту испанского футбола. Следующий сезон эти команды начнут в Сегунде. Их место в Примере займут «Вальядолид» и «Леганес».

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    В Ла Лиге остаётся ещё одно вакантное место на которое претендуют сразу четыре клуба: «Эйбар», «Эспаньол», «Реал Овьедо» и «Расинг». 2 июня в Сегунде пройдут матчи заключительного 42 тура, затем состоятся игры плей-офф на повышение в классе.

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