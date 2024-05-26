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    «Наполи» и «Лечче» поделили очки

    «Наполи» — «Лечче»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Лечче» сыграли вничью.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Все попытки соперников поразить ворота не увенчались успехом.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Лечче 0:0
    Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо (Паскуале Маццокки, 85'), Лео Эстигор, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Виктор Осимхен, 65'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Сириль Нгонж, 46'), Джованни Симеоне (Джакомо Распадори, 46') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Роберто Пикколи, 65'), Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей, Юльбер Рамадани, Алексис Блен (Реми Уден, 77'), Медон Бериша (Хамза Рафья, 77'), Никола Крстович (Santiago Pierotti, 55'), Pontus Almqvist (Хоан Гонсалес, 56'), Patrick Dorgu

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Наполи» набрал 53 очка и финишировал только на 10-й позиции. У «Лечче» 38 баллов и 13-я строчка.

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