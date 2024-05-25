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    Талалаев о победе «Химок» в Первой лиге: Сезон тяжелый, спасибо всем, кто поддерживал

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги сезона для своей команды.

    Андрей Талалаев — главный тренер «Химок»
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    Андрей Талалаев — главный тренер «Химок»

    «Мои ребята — лучшие. Даже, когда тяжело, они выходят и доказывают: вы видели второй тайм. Мы знали, что "Алания" выигрывает (махачкалинское "Динамо"), но хотели победить сами.

    "Химки" первые — это самое главное. Сезон тяжёлый, спасибо всем, кто поддерживал. Ещё раз, футболисты "Химок" — лучшие», — цитирует Талалаева пресс-служба Первой лиги.

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