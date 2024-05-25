Талалаев о победе «Химок» в Первой лиге: Сезон тяжелый, спасибо всем, кто поддерживал

Главный тренерподвел итоги сезона для своей команды.

«Мои ребята — лучшие. Даже, когда тяжело, они выходят и доказывают: вы видели второй тайм. Мы знали, что "Алания" выигрывает (махачкалинское "Динамо"), но хотели победить сами.

"Химки" первые — это самое главное. Сезон тяжёлый, спасибо всем, кто поддерживал. Ещё раз, футболисты "Химок" — лучшие», — цитирует Талалаева пресс-служба Первой лиги.

После 34-х туров в Первой лиге «Химки» заняли 1-е место в таблице с 66-ю очками в активе.