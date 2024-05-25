Бонуччи объявил о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона

Защитникзавершит карьеру футболиста.

«Для меня было удовольствием быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать себя с наилучшей стороны на поле и за его пределами. Завтра мы проведём последний бой.

Я хочу завершить карьеру с трофеем, и у нас ещё есть шансы стать чемпионами», — приводит слова Бонуччи сайт турецкого клуба.

Напомним, что 37-летний защитник на протяжении 12-и сезонов выступал за итальянский «Ювентус». Помимо этого, Бонуччи играл за «Милан», «Бари», «Интер» и берлинский «Унион».