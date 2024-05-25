ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 18:31
    • «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд
  • 23:00
    • «Байер» стал обладателем Кубка Германии
  • 22:16
    • Швейцария обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира
  • 18:56
    • «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии
  • 18:52
    • Нападающий «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24
    Все новости спорта

    Бонуччи объявил о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче Серия A Футбол Италии Ювентус
    Защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи завершит карьеру футболиста.

    Леонардо Бонуччи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонардо Бонуччи

    «Для меня было удовольствием быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать себя с наилучшей стороны на поле и за его пределами. Завтра мы проведём последний бой.

    Я хочу завершить карьеру с трофеем, и у нас ещё есть шансы стать чемпионами», — приводит слова Бонуччи сайт турецкого клуба.

  • Трансферный дайджест. 14-20 мая
  • Тоуни в сфере интересов «МЮ», за Воробьевым гоняются российские гранды, Саммервиль готов сделать шаг вперед
  • 20/05/2024

    • Напомним, что 37-летний защитник на протяжении 12-и сезонов выступал за итальянский «Ювентус». Помимо этого, Бонуччи играл за «Милан», «Бари», «Интер» и берлинский «Унион».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» сыграет на минималках?
  • «Кайзерслаутерн» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • Парижане начнут без раскачки
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бетис» привезет очки из Мадрида
  • «Реал» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Муте
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Табило — Бергс
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вольф — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Мотидзуки
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ковачевич — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Индиана — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры