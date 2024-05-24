Радченко назвал лучших игроков РПЛ сезона 2023/2024

Экс-футболистзаявил, что нападающий— лучший футболист нынешнего сезона РПЛ.

«Что касается лучшего игрока сезона, то обычно выделяют футболиста среди нападающих, потому что они забивают и на виду. Поэтому выделю Тюкавина.

Уже лучшим молодым игроком является Даниил Козлов, который так неожиданно ворвался в наш чемпионат и показал очень яркую игру с Балтикой», — сказал Радченко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 29 матчей в РПЛ, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач. Козлов принял участие в 9-и встречах за «Балтику», отметился 2 голами и 4 ассистами.