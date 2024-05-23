Евро-2024 U17. Чехия переиграла Украину, Дания и Хорватия сыграли вничью

В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Чехии уверенно переиграла команду Украины со счетом 3:1.

На голы Лукаса Мудры и Ондрея Пенксы, который оформил дубль, украинцы смогли ответить только точным ударом Кирилла Дигтяра с пенальти.

Евро-2024 U17. Групповой этап Украина U17 — Чехия U17 — 1:3 (0:1)

Таким образом, Чехия набрала 6 очков и возглавила группу А. У Украины 0 баллов и последняя строчка.

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В параллельной игре сборные Дании и Хорватии разошлись миром — 2:2.

На голы Лассе Абильдгора и Роберта Риснаса хорваты ответили точными ударами Патрика Човича и Ноа Микича.

Евро-2024 U17. Групповой этап Дания U17 — Хорватия U17 — 2:2 (1:1)

Таким образом, Дания теперь имеет в своем активе 4 очка и лидирует в группе В. У Хорватии 2 балла и вторая строчка.