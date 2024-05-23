ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым
  • 19:53
    • Канада разобралась со Словакией и пробилась в полуфинал чемпионата мира
  • 19:48
    • Швейцария победила Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира
    Все новости спорта

    Евро-2024 U17. Чехия переиграла Украину, Дания и Хорватия сыграли вничью

    Футбол Евро-2024 U17 Сборная Чехии Сборная Украины Футбол Украины Сборная Хорватии Сборная Дании
    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Чехии уверенно переиграла команду Украины со счетом 3:1.

    Украина U17 — Чехия U17
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Украина U17 — Чехия U17

    На голы Лукаса Мудры и Ондрея Пенксы, который оформил дубль, украинцы смогли ответить только точным ударом Кирилла Дигтяра с пенальти.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Украина U17 — Чехия U17 — 1:3 (0:1)

    Таким образом, Чехия набрала 6 очков и возглавила группу А. У Украины 0 баллов и последняя строчка.

    Все прогнозы на футбол

    В параллельной игре сборные Дании и Хорватии разошлись миром — 2:2.

    На голы Лассе Абильдгора и Роберта Риснаса хорваты ответили точными ударами Патрика Човича и Ноа Микича.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Дания U17 — Хорватия U17 — 2:2 (1:1)

    Таким образом, Дания теперь имеет в своем активе 4 очка и лидирует в группе В. У Хорватии 2 балла и вторая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?
  • Швеция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • США и Чехия перенасытят игру голами?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Рейнджерс» сравняются с «Пантерз» по числу побед?
  • «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.42
  • Прогноз на матч Ружаньский — Околи
  • Бои
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры