Евро-2024 U17. Чехия переиграла Украину, Дания и Хорватия сыграли вничью

Украина U17 — Чехия U17 Фото: globallookpress.com
На голы Лукаса Мудры и Ондрея Пенксы, который оформил дубль, украинцы смогли ответить только точным ударом Кирилла Дигтяра с пенальти.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Украина U17 — Чехия U17 — 1:3 (0:1)
Таким образом, Чехия набрала 6 очков и возглавила группу А. У Украины 0 баллов и последняя строчка.
В параллельной игре сборные Дании и Хорватии разошлись миром — 2:2.
На голы Лассе Абильдгора и Роберта Риснаса хорваты ответили точными ударами Патрика Човича и Ноа Микича.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Дания U17 — Хорватия U17 — 2:2 (1:1)
Таким образом, Дания теперь имеет в своем активе 4 очка и лидирует в группе В. У Хорватии 2 балла и вторая строчка.