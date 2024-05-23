В «Торпедо» сообщили, когда будет достроен новый стадион

Президент московского «Торпедо»прокомментировал ситуацию с новым стадионом «черно-белых».

«Строительство идёт с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займёмся внутренними коммуникациями.

Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально всё шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Календарь и таблица ФНЛ

«Торпедо» начало строительство нового стадиона в 2022 году. Сейчас команда играет на стадионе «Арена Химки» или в «Лужниках». В Первой лиге «Торпедо» пока идет на десятом месте с 44 очками.