Сегодня в Дублине на стадионе «Авива» в финале Лиги Европы встретятся «Аталанта» и «Байер». Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Аталанта»

«Аталанта» впервые в своей истории вышла в финала еврокубка. На пути к этому достижению команда из Бергамо уверенно преодолела групповой этап Лиги Европы, став первой в квартете со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом».

В 1/8 финала подопечным Джан Пьеро Гасперини вновь выпал «Спортинг» (1:1 в гостях и 2:1 дома). На следующей стадии «Аталанта» выбила из турнира одного из главных фаворитов турнира — «Ливерпуль» (3:0 на выезде и 0:1 дома). И наконец в полуфинале был повержен «Марсель» (общий счет 4:1).

«Аталанта» обеспечила себе попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон за тур до окончания Серии А. Это стало возможным благодаря победе над «Лечче» (2:0) на прошлых выходных.

«Байер»

«Байер» вышел в финал еврокубка впервые с 2002 года. В том сезоне леверкузенцы уступили в решающем матче Лиги Чемпионов мадридскому «Реалу» — 1:2. Команда под руководством Хаби Алонсо без потерь прошла текущий групповой этап Лиги Европы, одержав победы во всех 6-ти матчах с «Карабахом», «Мольде» и «Хекеном».

В 1/8 финала жребий вновь свел «Байер» и «Карабах» и с большим трудом дальше прошли леверкузенцы (2:2 в гостях и 3:2 дома). На следующих стадиях «фармацевты» выбили из турнира двух победителей Лиги конференций прошлых лет — «Вест Хэм» (общий счет 3:1) и «Рому» (общий счет 4:2) соответственно.

Чемпионы Германии нынешнего сезона имеют шанс на требл. Помимо победы в Бундеслиге и выхода в финал Лиги Европы подопечные Хаби Алонсо поборются с «Кайзерслаутерном» за Кубок Германии. Финал состоится 25 мая.

Личные встречи

Команды встречались между собой в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2021/2022. «Аталанта» прошла дальше, одержав победы в обоих матчах — 3:2 дома и 1:0 в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Байер» с коэффициентом 2.26.