Мор: Если у Тюкавина будет возможность, он сыграет с «Краснодаром» на уколах

Бывший российский футболиствысказался об участиив предстоящем поединке

«Тюкавин должен сыграть, потому что очень он необходим команде. Это человек, который сейчас за собой ведёт, он лидер команды во всех отношениях. Если у него будет такая возможность, на уколах он сыграет. Если это будет возможно. Может так получиться, что он просто не сможет. Если не сыграет, то шансы "Динамо" сыграть хотя бы вничью будут гораздо меньше. Он настоящий лидер. Его присутствие на поле сказывается очень хорошо. Речь не только о голах. Без него игра "Динамо" будет другая», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится в субботу, 25 апреля.