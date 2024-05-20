Бекхэм о Месси: Он хочет помогать развиваться детям из академий

Президентвысказался о профессиональных качествах нападающего команды

«Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео Месси, в Майами и в Америку будет иметь огромное значение. Это касается того, что он делает на поле, и того, что он делает за его пределами.

Дело не только в завоевании трофеев, к которым он по-прежнему стремится. Но и в том, что он хочет помогать развиваться детям из академий. Он стремится встретиться с каждым молодым парнем, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек», — приводит слова Бекхэма AS.

В нынешнем сезоне Месси провел 10 матчей за «Интер Майами» в МЛС, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.