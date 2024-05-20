Адиев: Возможно, до конца года буду совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана

Главный тренер «Ахмата»не исключает, что останется в грозненском клубе и на следующий сезон.

Адиев возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. 46-летний специалист совмещает работу в клубе и сборной Казахстана.

«В Казахстанской федерации футбола против совмещения постов? Пока мы не говорили об этом.

Возможен вариант, что до конца контракта в сборной Казахстана я буду совмещать посты.

Опять же, всё будет зависеть от процесса переговоров», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Контракт Адиева со сборной Казахстана рассчитан до 1 декабря 2024 года.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 29-ти туров.