Тороп дал первый комментарий после операции

Вратарь ЦСКАрассказал о своем состоянии после операции.

Тороп получил серьезную травму головы столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале пути РПЛ Кубка России.

«Ребята, всем привет! Операция прошла успешно, чувствую себя отлично. Спасибо каждому за теплые пожелания, а парням удачи в остальных матчах.

Со мной всё хорошо, всё отлично. Уже стою на ногах. Голова не кружится, всё пучком. Скоро буду как новенький», — написал голкипер в соцсетях.

Владислав Тороп после операции Социальные сети Владислава Торопа

Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».