Тороп дал первый комментарий после операции

Владислав Тороп Фото: globallookpress.com
Тороп получил серьезную травму головы столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале пути РПЛ Кубка России.
«Ребята, всем привет! Операция прошла успешно, чувствую себя отлично. Спасибо каждому за теплые пожелания, а парням удачи в остальных матчах.
Со мной всё хорошо, всё отлично. Уже стою на ногах. Голова не кружится, всё пучком. Скоро буду как новенький», — написал голкипер в соцсетях.
Владислав Тороп после операции
Социальные сети Владислава Торопа
Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».