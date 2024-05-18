Дьяков не верит в победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Бывший центральный защитник «Динамо»поделился мнением о грядущем матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов».

Встреча состоится сегодня, 18 мая.

«Самарские "Крылья Советов" — молодая команда, поэтому она не выйдет на матч с "Динамо" просто отдавать игру. Понятно, что у самарцев нет мотивации в плане турнирных задач, но кто-то из игроков хочет передподписать контракт или перейти в другой клуб. Поэтому у футболистов есть личная мотивация. Кроме того, игроки выйдут на матч против команды, которая бьётся за чемпионство, где могут отыграть на хорошем уровне.

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Для "Динамо" будет тяжёлый матч. Если взять последние игры с "Сочи" и "Балтикой", то это были качельные матчи, где динамовцы вырывали победы в концовках и встречи были крайне тяжёлыми. Поэтому мне кажется, что "Динамо" в этом туре не выиграет чемпионство. Я, конечно, могу ошибаться, ведь я не провидец, но есть чуйка, что "Динамо" наберёт максимум одно очко», — сказал Дьяков «Чемпионату».