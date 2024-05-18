Де Дзерби высказался об уходе из «Брайтона»

Главный тренерпрокомментировал уход из английского клуба по окончании сезона.

«Мне очень грустно покидать "Брайтон", но я очень горжусь тем, чего достигли мои игроки и персонал при поддержке всех в клубе и наших замечательных болельщиков за последние два исторических сезона.

Мы договорились завершить моё пребывание в "Брайтоне", чтобы мы с клубом могли продолжать работать так, как лучше всего подходит каждому из нас, следуя нашим собственным идеям и видению, а также нашей работе и человеческим ценностям.

Уход сейчас даёт мне время сделать перерыв, прежде чем принять решение о своих планах на будущее», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

Де Дзерби стал тренером «Брайтона» в сентябре 2022 года. В этом сезоне команда пока идет на 10-м месте в АПЛ с 48 очками и дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграла «Роме».