«Байер» прошел весь чемпионат без поражений, «Штутгарт» — второй, «Бавария» — третья

Завершились три встречи с участием лидеров немецкой Бундеслиги.

Леверкузенский «Байер» на своем поле победил «Аугсбург» со счетом 2:1.

Голы в составе чемпиона забивали Виктор Бонифейс и Роберт Андрих, за гостей отличился 18-летний Мерт Комюр.

Бундеслига Байер — Аугсбург 2:1 (2:0) Голы: 1:0 — 12 Бонифасе, 2:0 — 27 Андрих, 2:1 — 62 Кемюр«Байер» Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Хофманн, Андрих, Паласиос, Адли, Бонифасе«Аугсбург» Коубек, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Майер, Дорш, Брайтхаупт, Кемюр, Демирович, ТитцПредупреждение: Удуохай (82)

«Хоффенхайм» неожиданно победил «Баварию» со счетом 4:2, уступая в начале встречи 0:2.

За «деревенских» хет-трик сделал Андреа Крамарич, также отличился Макси Бейер.

В составе «Баварии» мячи на счету Матиса Теля и Альфонсо Дэвиса.

Бундеслига Хоффенхайм — Бавария 4:2 (1:2) Голы: 0:1 — 4 Тель, 0:2 — 6 Дэвис, 1:2 — 8 Байер, 2:2 — 68 Крамарич, 3:2 — 85 Крамарич, 4:2 — 87 Крамарич«Хоффенхайм» Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак, Гриллич, Премель, Штах, Крамарич, Бебу, Байер, Бюльтер«Бавария» Нойер, Дайер, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Павлович, Горетцка, Лаймер, Мюллер, ТельПредупреждения: Премель (51), Гриллич (54), Крамарич (88), Сарагоса (90+4)

«Штутгарт» не оставил никаких шансов «Боруссии» Менхенгладбах — 4:0.

Дубль за швабов сделал их лучших бомбардир Серу Гирасси, также забивали Силас Мвумпа и Чон У Чен.

Бундеслига Штутгарт — Боруссия М 4:0 (2:0) Голы: 1:0 — 23 Гирасси, 2:0 — 31 Гирасси, 3:0 — 75 Чжон Ву Ен, 4:0 — 83 Мвумпа«Штутгарт» Нюбель, Антон, Ито, Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Фюрих, Мийо, Левелинг, Гирасси, Ундав«Боруссия М» Омлин, Лайнер, Фридрих, Итакура, Нетц, Нгуму, Вайгль, Коне, Райтц, Сьебатшо, Плеа

Таким образом, «Байер» стал чемпионом, «Штутгарт» на втором месте, «Бавария» вслед за ним. «Хоффенхайм» завоевал право играть в еврокубках.