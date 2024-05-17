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    Рабьо — об увольнении Аллегри: Вы заслуживаете другого прощания

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    Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    «Вас запомнят как одного из самых победоносных тренеров в истории "Ювентуса". Вы заслуживаете другого прощания. Спасибо за всё, мистер», — написал Рабьо в своей социальной сети.

  • Слишком мало и слишком поздно. Успех в Кубке не спасет Аллегри от увольнения из «Ювентуса»
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  • 14/05/2024

    • Аллегри возглавил «Ювентус» весной 2021-го года. В нынешнем сезоне туринцы занимают 4-е место в таблице Серии А с 67-ю очками в активе после 37-и туров.

    Под руководством итальянского специалиста «Ювентус» провел 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз выиграл, 34 раза сыграл вничью и 35 раз проиграл.

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