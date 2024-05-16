ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» и «Динамо» ведут борьбу за золото РПЛЗолотая лихорадка в РПЛ, последний танец в Первой лиге
  • 19:41
    • Официально: Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона
    Все новости спорта

    «Шинник» минимально обыграл «Акрон» в матче Первой лиги

    «Шинник» — «Акрон»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Шинник Акрон
    «Шинник» одолел «Акрон» (1:0) в матче 24-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шинник»

    На 24-й минуте хозяева открыли счет. Отличился нападающий «Шинника» Игорь Андреев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Акрон 1:0
    Гол: 1:0 Игорь Андреев (24') Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Danilin K., Dimoski B. Предупреждение: Polyakov M. (73')

    После этого матча «Шинник» занимает 6-й позиции с 47-ю очками в активе. «Акрон» располагается на 3-й строчке (56 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Барселона» на втором месте?
  • «Альмерия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Лишит ли «Сосьедад» шансов на еврокубки «Валенсию»?
  • «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Лидс» пройдет дальше в плей-офф
  • «Лидс» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лидс — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.97
  • Экспресс дня 17 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры