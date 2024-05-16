«Шинник» — «Акрон»: счет матча 1:0, обзор гола

На 24-й минуте хозяева открыли счет. Отличился нападающий «Шинника» Игорь Андреев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Акрон 1:0
Гол: 1:0 Игорь Андреев (24') Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Danilin K., Dimoski B. Предупреждение: Polyakov M. (73')
После этого матча «Шинник» занимает 6-й позиции с 47-ю очками в активе. «Акрон» располагается на 3-й строчке (56 балла).