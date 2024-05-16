Кукуян рассудит «Динамо» и «Крылья Советов», Москалев будет работать на матче «Спартак» — «Рубин»

18 мая (суббота)
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Локомотив» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Тюмин.
19 мая (воскресенье)
«Урал» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.
20 мая (понедельник)
«Пари НН» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.