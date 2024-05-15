В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном переходе Гуарирапы

Сауль Гуарирапа Фото: globallookpress.com
«Мы работаем над различными вариантами усиления команды, различными сценариями наших отношений с текущими игроками.
Поэтому опять же сейчас очень важно сохранить целостность команды до последнего тура», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Гуарирапа перешел в «Сочи» в январе этого года из «Каракаса» на правах аренды. В активе венесуэльского форварда пять забитых мячей в восьми матчах РПЛ.
Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего Гуарирапы в 700 тысяч евро.