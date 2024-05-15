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    В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном переходе Гуарирапы

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    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о планах клуба приобрести нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапу.

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «Мы работаем над различными вариантами усиления команды, различными сценариями наших отношений с текущими игроками.

    Поэтому опять же сейчас очень важно сохранить целостность команды до последнего тура», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

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    • Гуарирапа перешел в «Сочи» в январе этого года из «Каракаса» на правах аренды. В активе венесуэльского форварда пять забитых мячей в восьми матчах РПЛ.

    Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего Гуарирапы в 700 тысяч евро.

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