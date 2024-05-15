Каррагер считает, что Ортега принес «Манчестер Сити» титул Премьер‑лиги

Экс-футболиствысказался об игре голкиперав матче 34-го тура АПЛ с(2:0).

«Ортега этим вечером принес клубу титул Премьер‑лиги. Если бы при счете 1:0 Ортега не спас, то "Арсенал" выиграл бы чемпионат. Вот насколько это близко.

Тот момент Сон Хын Мина болельщики "Арсенала" будут вспоминать через пять, десять, пятнадцать лет. Даже если они выиграют титул в ближайшие годы — этот момент все еще будет преследовать их», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После победы над «Тоттенхэмом» «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 88-ю очками в активе, опережая «Арсенал» на 2 балла.