Бистрович объяснил, почему уровень РПЛ изменился

Полузащитникрассказал об уровне российской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Конечно, уровень РПЛ изменился, может быть, меньше легионеров стало, потому что нет еврокубков. Я думаю, что после зимней паузы чуть-чуть вернулся футбол на тот уровень, который был раньше», — приводит слова Бистровича ТАСС.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за «Балтика» в РПЛ и забил 2 гола.

Напомним, что 14-го мая калининградская команда неожиданно обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в финале Кубка России Пути регионов. «Балтика» сыграет в Суперфинале Кубка России с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.