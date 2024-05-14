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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

    Сон Хын Мин — игрок «Тоттенхэма»
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    Сон Хын Мин — игрок «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дрэгушин, Матар Сарр, Бентанкур, Мэддисон, Хёйбьерг, Сон Хын Мин (к), Джонсон.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Уолкер (к), Аканджи, Гвардиол, Силва, Фоден, Родри, Де Брёйне, Ковачич, Холанн.

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  • Они просто созданы друг для друга
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 33-х туров в АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице с 63 очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (85 баллов).

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