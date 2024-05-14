«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура английской Премьер-лиги

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дрэгушин, Матар Сарр, Бентанкур, Мэддисон, Хёйбьерг, Сон Хын Мин (к), Джонсон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Уолкер (к), Аканджи, Гвардиол, Силва, Фоден, Родри, Де Брёйне, Ковачич, Холанн.

Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 33-х туров в АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице с 63 очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (85 баллов).