Тухель: У нас дебютировали несколько игроков, молодые ребята

Главный тренервысказался о победе над(2:0).

«Мы очень быстро и легко играли в пас в первые 25 минут и могли повести 3:0. Во втором тайме мы не создавали моменты, но и ничего не позволили создать у своих ворот.

У нас дебютировали несколько игроков, молодые ребята. В итоге мы одержали заслуженную победу, чему я очень рад», — приводит слова Тухеля официальный сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» набрала 72 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице. У «Вольфсбурга» 37 баллов и 12-я позиция.