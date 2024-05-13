Анчелотти рассказал, когда определится с вратарем на финал Лиги чемпионов

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет, чтобы в финале ЛЧ играл Тибо Куртуа, а не Андрей Лунин.
«Примем необходимые решения за неделю до финала.
Я думаю так же, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа — лучший в мире, когда он на своем уровне.
Лунин нам сильно помог — это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй.
Я говорю с игроками, чтобы понять их лучше», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Куртуа пропустил почти весь сезон из-за травмы.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».