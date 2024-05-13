ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деррик ЛьюисЛьюис нокаутировал Насименто, Бакли остановил Рузибоева. Обзор карда UFC St. Louis
    Все новости спорта

    Анчелотти рассказал, когда определится с вратарем на финал Лиги чемпионов

    Футбол Реал Мадрид Боруссия Д Футбол Испании Футбол Германии
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что пока не знает, кто будет защищать ворота команды в матче с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет, чтобы в финале ЛЧ играл Тибо Куртуа, а не Андрей Лунин.

    «Примем необходимые решения за неделю до финала.

    Я думаю так же, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа — лучший в мире, когда он на своем уровне.

    Лунин нам сильно помог — это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй.

    Я говорю с игроками, чтобы понять их лучше», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Напомним, Куртуа пропустил почти весь сезон из-за травмы.

  • ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера
  • Подводим итоги ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
  • 09/05/2024

    • Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Барсы» будут проблемы в матче с командой Захаряна?
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Медведев легко обыграет протеже Джоковича?
  • Медьедович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Медьедович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры