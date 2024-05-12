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    Непомнящий о «Балтике»: Очень досадно, что такая команда может покинуть РПЛ

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    Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Балтики» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:3).

    «Балтика»
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    «Балтика»

    «Это чудо из чудес, что "Динамо" забило два гола в компенсированное время. Приветствую игроков "Динамо", тренеров, которые уже финишируют в чемпионате и обгоняют. С другой стороны, хочется похвалить "Балтику". Сожалею, что такая команда стоит на вылет.

    Это очень досадно для меня, что такая команда может покинуть РПЛ в этом году. Несправедливо. Они могут обыграть любую команду, но удача отвернулась от них. Если бы выиграли у "Динамо", могли себя обезопасить. Сейчас надо будет биться. Не факт, что им удастся», — сказал Непомнящий Чемпионату.

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