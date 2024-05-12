Непомнящий о «Балтике»: Очень досадно, что такая команда может покинуть РПЛ

Российский тренероценил игру матче 28-го тура российской Премьер-лиги с(2:3).

«Это чудо из чудес, что "Динамо" забило два гола в компенсированное время. Приветствую игроков "Динамо", тренеров, которые уже финишируют в чемпионате и обгоняют. С другой стороны, хочется похвалить "Балтику". Сожалею, что такая команда стоит на вылет.

Это очень досадно для меня, что такая команда может покинуть РПЛ в этом году. Несправедливо. Они могут обыграть любую команду, но удача отвернулась от них. Если бы выиграли у "Динамо", могли себя обезопасить. Сейчас надо будет биться. Не факт, что им удастся», — сказал Непомнящий Чемпионату.

После поражения от «Динамо» «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России калининградцы сыграют против «Ростова» 19-го мая.