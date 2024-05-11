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    Рахимов о матче с «Ростовом»: Сложно мотивироваться, когда в таблице ты «ни туда, ни сюда»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «В любом случае это матч чемпионата, игра за три очка. Понятно, что в таких ситуациях (когда обе команды находятся в середине турнирной таблицы — прим.) достаточно сложно мотивироваться, потому что в таблице ты "ни туда, ни сюда".

    В любом случае нужно играть и показывать свои лучшие качества. Говорить вообще о мотивации неправильно. Ты должен быть мотивирован, когда выходишь на футбольное поле и делаешь свое дело.

    Другое дело, что это такие психологические моменты, и дать максимум бывает сложно. Мы поговорили с командой, и требования такие, что нужно давать максимум.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Рубин" — "Ростов"

    Что касается отсутствия Зотова, то это потеря для нас. Обойма в любом случае у нас недостаточно большая, нам нужно сохранять определенный уровень. Саша в последних матчах выглядел достаточно уверенно и выполнял большой объем работы. Но больше проблема не в желтой карточке, а в той травме, которую он получил. Мы пока не знаем, на сколько он выбыл», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет 11 мая в Казани, начало — в 14:00 мск.

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