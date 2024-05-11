Рахимов о матче с «Ростовом»: Сложно мотивироваться, когда в таблице ты «ни туда, ни сюда»

Главный тренер «Рубина»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 28-м туре РПЛ.

«В любом случае это матч чемпионата, игра за три очка. Понятно, что в таких ситуациях (когда обе команды находятся в середине турнирной таблицы — прим.) достаточно сложно мотивироваться, потому что в таблице ты "ни туда, ни сюда".

В любом случае нужно играть и показывать свои лучшие качества. Говорить вообще о мотивации неправильно. Ты должен быть мотивирован, когда выходишь на футбольное поле и делаешь свое дело.

Другое дело, что это такие психологические моменты, и дать максимум бывает сложно. Мы поговорили с командой, и требования такие, что нужно давать максимум.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Рубин" — "Ростов"

Что касается отсутствия Зотова, то это потеря для нас. Обойма в любом случае у нас недостаточно большая, нам нужно сохранять определенный уровень. Саша в последних матчах выглядел достаточно уверенно и выполнял большой объем работы. Но больше проблема не в желтой карточке, а в той травме, которую он получил. Мы пока не знаем, на сколько он выбыл», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет 11 мая в Казани, начало — в 14:00 мск.