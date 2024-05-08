Семак: Сложно понять приоритеты ЦСКА

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 28-м туре РПЛ.

«Сейчас сложно понять приоритеты ЦСКА. При этом, я думаю, что больших изменений в их составе ждать не стоит — график стал полегче, есть время на то, чтобы восстановиться и подготовиться.

Посмотрим, что нас ждет — легких матчей не бывает.

Надеюсь, что к матчу будут готовы все игроки за исключением Марио Фернандеса», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.