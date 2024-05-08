Семак: Сложно понять приоритеты ЦСКА

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Сейчас сложно понять приоритеты ЦСКА. При этом, я думаю, что больших изменений в их составе ждать не стоит — график стал полегче, есть время на то, чтобы восстановиться и подготовиться.
Посмотрим, что нас ждет — легких матчей не бывает.
Надеюсь, что к матчу будут готовы все игроки за исключением Марио Фернандеса», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.