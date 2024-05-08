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    Семак: Состояние Алипа? Там был несчастный случай

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед матчем 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «В каком состоянии Алип после пенальти? Здесь несчастный случай. Как он себя чувствует? Так же, как и любой другой игрок. Терять очки в концовке матча, притом что не было ни одного опасного момента у наших ворот, безусловно, обидно. Но для того чтобы избегать таких случаев, нужно забивать больше.

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    Моменты у нас были хорошие. Надо было реализовывать их: 1:0 — это не тот счет, который позволяет расслабиться в концовке матча. Любой рикошет, ошибка может привести к потере победы. А моментов у нас было достаточно. Но не хватило хладнокровия», — цитирует Семака «СЭ».

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