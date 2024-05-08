Хуммельс: Не вижу причин, почему мы не можем победить на «Уэмбли»

Защитниквысказался о победе в матче с(1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

«За свою карьеру я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов, всего пять. Сейчас самое подходящее время увеличить это число. Со второго матча группового этапа мы поверили, что можем побеждать в каждой игре, и я не вижу причин, почему мы не можем победить на "Уэмбли" сейчас», — приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

Таким образом, «Боруссия» по сумме двух матчей обыграла «ПСЖ» и в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

Соперником «Боруссии» станет победитель пары «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).