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    Угочукву заявил, что его вдохновляет Сперцян

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    Полузащитник сборной Армении и «Рубина» Иву Угочукву высказался о своем партнере по национальной команде Эдуарде Сперцяне.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «У меня в сборной Армении сильнейший напарник — Сперцян. Опишу его тремя словами: невероятный, топ, профессионал. Очень уважаю подход Эдуарда к работе. До чего же круто иметь такого партнёра! С Эдо не может не сложиться взаимопонимание.

    Сперцян постоянно меня вдохновляет — тем, как совершенствуется. В сборной мало тренировок, но после каждой Сперцян остаётся: отрабатывает штрафные, подачи.

    Уверен, уже сейчас Эдуард готов к любой из топ-5 лиг. Сперцян точно потянет большой клуб хоть сейчас. Думаю, мы увидим его там в течение пары лет. Могли бы уже летом, но я не заметил, чтобы Эдо был удручён тем, что не уехал из РПЛ. Он всегда счастлив!» — приводит слова Угочукву Sport24.

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