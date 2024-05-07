Угочукву заявил, что его вдохновляет Сперцян

Полузащитник сборной Армении ивысказался о своем партнере по национальной команде

«У меня в сборной Армении сильнейший напарник — Сперцян. Опишу его тремя словами: невероятный, топ, профессионал. Очень уважаю подход Эдуарда к работе. До чего же круто иметь такого партнёра! С Эдо не может не сложиться взаимопонимание.

Сперцян постоянно меня вдохновляет — тем, как совершенствуется. В сборной мало тренировок, но после каждой Сперцян остаётся: отрабатывает штрафные, подачи.

Уверен, уже сейчас Эдуард готов к любой из топ-5 лиг. Сперцян точно потянет большой клуб хоть сейчас. Думаю, мы увидим его там в течение пары лет. Могли бы уже летом, но я не заметил, чтобы Эдо был удручён тем, что не уехал из РПЛ. Он всегда счастлив!» — приводит слова Угочукву Sport24.

В нынешнем сезоне Сперцян провел 26 матчей за «Краснодар» в РПЛ, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.