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    Морозов о победе «Локомотива»: Всегда приятно играть «на ноль»

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    Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о минимальной победе своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Очень тяжёлая игра получилась. Давно не выигрывали дома, так что эмоции только положительные. Очень рады этой победе.

    Всегда приятно играть "на ноль". Тяжело было из-за того, что "Ростов" в конце уже всеми силами пошёл в атаку, и защитники прибежали в нашу штрафную. И до этого тяжело было, большое скопление футболистов.

    В первом тайме, думаю, мы спокойно могли и два, и три забить. Но просто не получилось, к сожалению. Поэтому такая нервотрёпка была», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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