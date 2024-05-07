Морозов о победе «Локомотива»: Всегда приятно играть «на ноль»

Защитниквысказался о минимальной победе своей команды в матче 27-го тура РПЛ с(1:0).

«Очень тяжёлая игра получилась. Давно не выигрывали дома, так что эмоции только положительные. Очень рады этой победе.

Всегда приятно играть "на ноль". Тяжело было из-за того, что "Ростов" в конце уже всеми силами пошёл в атаку, и защитники прибежали в нашу штрафную. И до этого тяжело было, большое скопление футболистов.

В первом тайме, думаю, мы спокойно могли и два, и три забить. Но просто не получилось, к сожалению. Поэтому такая нервотрёпка была», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Оренбурга» 12-го мая.