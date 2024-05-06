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    Луис Энрике: «ПСЖ» обыграет «Боруссию» и выйдет в финал ЛЧ

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «On va a gagner. Это все, что я знаю по-французски: мы победим. Тренер — это лидер, и он должен вселять уверенность в своих игроков.

    Я работаю каждый день, чтобы достичь этого. Идея состоит в том, чтобы сыграть так же, как в первом матче. Мы не собираемся изменять себе.

    Роль болельщиков завтра будет такой же важной, как и в предыдущих матчах сезона. Не сомневаюсь, что они будут всецело на нашей стороне. В Дортмунде была невероятная атмосфера. Ждем того же завтра на "Парк-де-Пренс" и надеемся, что после матча будем праздновать все вместе.

    Наша цель — выйти в финал. Для этого мы должны превзойти "Боруссию", отличную команду. Всегда есть куда расти, и мы над этим работаем. Два гола можно забить за три секунды, но за это время можно дважды и пропустить», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

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    • Матч «ПСЖ» — «Боруссия» пройдет 7 мая в Париже, начало — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу дортмундского клуба.

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