«Райо Вальекано» — «Альмерия»: счет матча 0:1, обзор голов

«Альмерия» Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Чоко Лосано с передачи Адриана Эмбарбы.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Альмерия 0:1
Гол: 0:1 Энтони Лосано (30') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью (Мигель Крешпу да Силва, 80'), Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Оскар Валентин, Унаи Лопес (Рауль Де Томас, 66'), Альваро Гарсия (Бебе, 80'), Иси Паласон (Хорхе де Фрутос, 59'), Радамель Фалькао (Ранди Нтекья, 59'), Оскар Трехо Альмерия: Луиш Максимиану, Эдгар Гонсалес (Гонсало Мелеро, 83'), Алекс Сентельес, Чуми, Сесар Монтес, Серхио Аррибас (Иддрису Баба Мохаммед, 82'), Энтони Лосано (Луис Суарес, 75'), Адриан Эмбарба, Лео Баптистау (Алехандро Посо, 72'), Marcos Pena, Marc Pubill Предупреждения: Радамель Фалькао (26'), Marcos Pena (79'), Абдул Мумин (82')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, у «Райо Вальекано» осталось 34 очка и 16-е место в турнирной таблице. В активе «Альмерии» 17 баллов и последняя строчка.