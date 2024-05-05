ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость игроков «Динамо»Шедевр Тюкавина, невероятная концовка. «Динамо» выиграло у «Сочи» и вышло в лидеры РПЛ
  • 23:39
    • «Рома» и «Ювентус» не выявили сильнейшего
  • 22:41
    • Рублев победил Оже-Альяссима и выиграл «мастерс» в Мадриде
  • 21:24
    • Канада одолела США и выиграла чемпионат мира среди юниоров
  • 21:08
    • «Пари НН» и «Спартак» разошлись миром в матче РПЛ
  • 21:07
    • ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    «Альмерия» выиграла у «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» — «Альмерия»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Райо Вальекано Альмерия
    В матче 34-го тура испанской Примеры «Альмерия» на выезде победила «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

    «Альмерия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альмерия»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Чоко Лосано с передачи Адриана Эмбарбы.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Альмерия 0:1
    Гол: 0:1 Энтони Лосано (30') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью (Мигель Крешпу да Силва, 80'), Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Оскар Валентин, Унаи Лопес (Рауль Де Томас, 66'), Альваро Гарсия (Бебе, 80'), Иси Паласон (Хорхе де Фрутос, 59'), Радамель Фалькао (Ранди Нтекья, 59'), Оскар Трехо Альмерия: Луиш Максимиану, Эдгар Гонсалес (Гонсало Мелеро, 83'), Алекс Сентельес, Чуми, Сесар Монтес, Серхио Аррибас (Иддрису Баба Мохаммед, 82'), Энтони Лосано (Луис Суарес, 75'), Адриан Эмбарба, Лео Баптистау (Алехандро Посо, 72'), Marcos Pena, Marc Pubill Предупреждения: Радамель Фалькао (26'), Marcos Pena (79'), Абдул Мумин (82')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, у «Райо Вальекано» осталось 34 очка и 16-е место в турнирной таблице. В активе «Альмерии» 17 баллов и последняя строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» серию неудач?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Манчестер Юнайтед» обязан подтвердить свое реноме
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • У гостей не возникнет проблем с аутсайдером
  • «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры