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    Каналы «Матч-ТВ» будут показывать чемпионат Бразилии

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    «Матч-ТВ» приобрело эксклюзивные права на показ матчей бразильской Серии А.

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    Стало известно, что большинство матчей чемпионата Бразилии покажут на телеканале «Матч! Футбол 2». Самые важные встречи бразильской Серии А могут показать и на «Матч-ТВ».

    «На этом работа по приобретению и продлению прав на различные турниры не останавливается — мы ведем ее ежедневно. Это, как правило, сложный переговорный процесс со множеством нюансов, но я уверен, что в ближайшее время мы еще порадуем наших зрителей расширением пула спортивных трансляций!», — заявил генеральный продюсер «Матч-ТВ» Александр Тащин в своем телеграм-канале.

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