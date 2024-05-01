Каналы «Матч-ТВ» будут показывать чемпионат Бразилии

приобрело эксклюзивные права на показ матчей бразильской Серии А.

Стало известно, что большинство матчей чемпионата Бразилии покажут на телеканале «Матч! Футбол 2». Самые важные встречи бразильской Серии А могут показать и на «Матч-ТВ».

«На этом работа по приобретению и продлению прав на различные турниры не останавливается — мы ведем ее ежедневно. Это, как правило, сложный переговорный процесс со множеством нюансов, но я уверен, что в ближайшее время мы еще порадуем наших зрителей расширением пула спортивных трансляций!», — заявил генеральный продюсер «Матч-ТВ» Александр Тащин в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А прошло 4 тура. На 1-й позиции располагается «Ботафого» с 9-ю очками в активе.