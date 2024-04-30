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    Сака высказался о чемпионской гонке в АПЛ

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    Вингер «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом» (3:2) в очередном туре АПЛ и высказался о борьбе за «золото» чемпионата с «Манчестер Сити».

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Мы знаем, что "Сити" — потрясающая команда, но они не идеальны, и нам просто нужно выполнять свою работу. У нас не так много возможностей для ошибок, мы помним опыт прошлого года и мы готовы к последним трём матчам», — приводит слова Сака BBC.

    После 33 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает пятое место.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» заработал 80 очков и располагается на первой строчке. На второй строчке находится «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на одно очко и имеет одну игру в запасе.

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