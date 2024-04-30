Сака высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Вингерпрокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом» (3:2) в очередном туре АПЛ и высказался о борьбе за «золото» чемпионата с

«Мы знаем, что "Сити" — потрясающая команда, но они не идеальны, и нам просто нужно выполнять свою работу. У нас не так много возможностей для ошибок, мы помним опыт прошлого года и мы готовы к последним трём матчам», — приводит слова Сака BBC.

После 33 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает пятое место.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» заработал 80 очков и располагается на первой строчке. На второй строчке находится «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на одно очко и имеет одну игру в запасе.