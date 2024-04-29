Игрок «Крыльев» о матче с «Краснодаром»: Мы не заработали одно очко, а потеряли три

Нападающий «Крыльев Советов»после матча св 26 туре РПЛ признался, что остался разочарован результатом.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершился вничью 0:0.

«Мы не заработали одно очко, а потеряли три. Играли на победу, но "Краснодар" и в меньшинстве играл очень достойно.

Что изменилось после удаления у "Краснодара"? Давление на ворота соперника стало нарастать. К сожалению, не реализовали свои моменты.

Шансы на бронзу? Не хотелось бы об этом говорить. Идем от игры к игре», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают шестое место в таблице РПЛ после 26 туров.