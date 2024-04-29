Президент «Урала»: У меня пока хватает нервов

Президентвысказался о матче против(1:1).

«Просто так не опишешь, как все это переживается. Тяжело, конечно. Гонка внизу еще тяжелее, как мне кажется, чем наверху. Хотя мы и никогда не играли за чемпионство. Внизу все бьются, все хотят победить и остаться в РПЛ. Это тяжело. Не знаю как, но у меня пока хватает нервов. Что будет в мае — увидим, я не Нострадамус», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 37 очков. «Урал» находится на предпоследней строчке — 25 очков.