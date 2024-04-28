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    Ташуев заявил о готовности вернуться в «Факел»

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    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что готов вернуться в воронежский клуб.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Ташуев покинул «Факел» 26 апреля по семейным обстоятельствам.

    «Желание работать есть, я далеко не устал, но предложений пока нет. Есть звонки от посредников, спрашивают про будущее, обсуждаем разные моменты, но конкретики нет.

    Проблемы с коленом — это не причина ухода из "Факела". Ситуация с коленом стабилизировалась. Результаты последнего МРТ отправили в Италию и Германию. Можно полностью поменять сустав, а так ситуация стабилизировалась.

    Что касается моего ухода из "Факела", то в мире случаются всякие ситуации. О личном нет смысла говорить: проблема может быть, а может решиться. Это не тема для разговора, но возвращение в Воронеж возможно. Как говорится, в жизни все случается.

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    • Была ситуация, когда я уходил из солигорского "Шахтера", где отработал достаточно удачно. Потом вернулся и стал чемпионом Белоруссии. Еще и в Лиге Чемпионов поучаствовал. Поэтому в этой жизни все возможно!», — приводит слова Ташуева Sport24.

    Напомним, новым главным тренером «Факела» стал Игорь Черевченко.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 25 матчей.

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