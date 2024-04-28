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    «Манчестер Сити» и еще двум топ-клубам АПЛ интересен японец из «Брайтона»

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    Атакующий полузащитник «Брайтона» Каору Митома может сменить команду этим летом.

    Каору Митома
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    Каору Митома

    По информации Fichajes, в переходе японского футболиста заинтересованы сразу три топ-клуба английской Премьер-лиги.

    Источник уточняет, что речь идет о «Манчестер Сити», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед».

    Transfermarkt оценивает стоимость Митома в 45 миллиона евро. Каору провел в текущем чемпионате Англии 19 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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    • Напомним, Митома пропускает заключительную часть сезона из-за травмы.

    «Брайтон» приобрел Митома в 2021 году у «Кавасаки» за три миллиона евро.

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