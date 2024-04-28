«Манчестер Сити» и еще двум топ-клубам АПЛ интересен японец из «Брайтона»

Каору Митома Фото: globallookpress.com
По информации Fichajes, в переходе японского футболиста заинтересованы сразу три топ-клуба английской Премьер-лиги.
Источник уточняет, что речь идет о «Манчестер Сити», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед».
Transfermarkt оценивает стоимость Митома в 45 миллиона евро. Каору провел в текущем чемпионате Англии 19 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, Митома пропускает заключительную часть сезона из-за травмы.
«Брайтон» приобрел Митома в 2021 году у «Кавасаки» за три миллиона евро.