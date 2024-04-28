«Енисей» и «Волгарь» сыграли вничью

Игра в Красноярске завершилась со счетом 1:1.
В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря точному удару Дмитрия Лесникова с пенальти.
Команда Андрея Тихонова забила ответный гол в добавленное время — отличился Владимир Хозин.
«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице — 40 очков. «Волгарь» находится на 17-й строчке — 27 очков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Волгарь 1:1
Голы: 0:1 Дмитрий Лесников (пенальти) (44'), 1:1 Владимир Хозин (90+2') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Масловский, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Предупреждения: Вячеслав Бардыбахин (32'), Вячеслав Кротов (61'), Tikhonov D. (66'), Даниэль Мишкич (72'), Егор Иванов (90+3'), Илья Зуев (90+7')