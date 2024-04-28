ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотКороль Роттердама. Почему «Ливерпуль» выбрал Арне Слота на роль преемника Клоппа
    Все новости спорта

    «Енисей» и «Волгарь» сыграли вничью

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Енисей Волгарь
    Красноярский «Енисей» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» в рамках домашнего матча 30-го тура Первой лиги.

    «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Енисей»

    Игра в Красноярске завершилась со счетом 1:1.

    В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря точному удару Дмитрия Лесникова с пенальти.

    Команда Андрея Тихонова забила ответный гол в добавленное время — отличился Владимир Хозин.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице — 40 очков. «Волгарь» находится на 17-й строчке — 27 очков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Волгарь 1:1
    Голы: 0:1 Дмитрий Лесников (пенальти) (44'), 1:1 Владимир Хозин (90+2') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Масловский, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Предупреждения: Вячеслав Бардыбахин (32'), Вячеслав Кротов (61'), Tikhonov D. (66'), Даниэль Мишкич (72'), Егор Иванов (90+3'), Илья Зуев (90+7')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Зенита»?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Ноттингем» сдержать «Манчестер Сити»?
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли команды выдать голевую феерию?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры