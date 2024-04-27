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    Скотт Мактоминей«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Онлайн
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    «Лечче» и «Монца» сыграли вничью

    «Лечче» — «Монца»: счет матча 1:1 обзор голов

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    В матче 34-го тура итальянской Серии А «Лечче» и «Монца» поделили очки — 1:1.

    «Лечче»
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    «Лечче»

    На гол Николы Крстовича гости ответили точным ударом Маттео Пессины.

    Отметим, что оба мяча были забиты в компенсированное время.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Монца 1:0
    Гол: 1:0 Никола Крстович (90 + 2') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 82'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Антонино Галло, Алексис Блен, Хамза Рафья (Хоан Гонсалес, 61'), Реми Уден (Santiago Pierotti, 82'), Никола Крстович, Роберто Пикколи (Никола Сансоне, 60'), Patrick Dorgu (Pontus Almqvist, 68') Монца: Микеле Ди Грегорио, Гиоргос Кирьякопулос, Роб Холдинг, Армандо Иццо (Danilo D`Ambrosio, 81'), Самуэле Биринделли, Маттео Пессина, Валентин Карбони (Андреа Кольпани, 59'), Варрен Бондо, Жан-Даниэль Акпа (Роберто Гальярдини, 69'), Лоренцо Коломбо (Милан Дюрич, 58'), Алессио Дзербин (Дэниел Мальдини, 68') Предупреждения: Лоренцо Коломбо (15'), Реми Уден (25'), Армандо Иццо (70'), Никола Крстович (71'), Роберто Гальярдини (78')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры «Лечче» смог набрать 36 очков и идти на 13-м месте в турнирной таблице. У «Монцы» 44 балла и 11-я строчка.

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