Пятибратов заявил, что готов вернуться в «Факел»

Экс-тренеризъявил желание вновь поработать в воронежском клубе.

«Я, конечно, всегда готов вернуться в "Факел". Клуб многое сделал для меня, и это славная история. Но я сейчас рад тому, что нахожусь в "Чайке", благодарен клубу и лично президенту Андрею Ивановичу Чайке. В тот момент, когда был без работы, клуб пригласил меня на должность главного тренера. Мы строим большой проект, меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться с "Чайкой".

Нужно уметь быть благодарным людям, которые протянули тебе руку в сложный момент. Такая же ситуация была и с "Факелом". Я уже говорил, что они меня взяли из ниоткуда и меня никто не знал как специалиста. Но мне доверили, и я два с половиной года проработал помощником главного тренера. Я всей душой и сердцем был предан "Факелу", а клуб сделал большое дело — назначил на пост главного тренера.

Я всегда буду болеть и переживать за "Факел". Я мечтаю когда-нибудь вернуться в "Факел", но время ещё не пришло. Я всячески желаю "Факелу" не то что сохранить прописку в РПЛ, а дальше развиваться, и я думаю, что у них всё получится», — сказал Пятибратов Чемпионату.

Напомним, что сегодня, 26-го апреля стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела». По данным издания «Чемпионат», Игорь Черевченко возглавит воронежский клуб.