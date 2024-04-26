ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Пятибратов заявил, что готов вернуться в «Факел»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел
    Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов изъявил желание вновь поработать в воронежском клубе.

    Дмитрий Пятибратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Пятибратов

    «Я, конечно, всегда готов вернуться в "Факел". Клуб многое сделал для меня, и это славная история. Но я сейчас рад тому, что нахожусь в "Чайке", благодарен клубу и лично президенту Андрею Ивановичу Чайке. В тот момент, когда был без работы, клуб пригласил меня на должность главного тренера. Мы строим большой проект, меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться с "Чайкой".

    Нужно уметь быть благодарным людям, которые протянули тебе руку в сложный момент. Такая же ситуация была и с "Факелом". Я уже говорил, что они меня взяли из ниоткуда и меня никто не знал как специалиста. Но мне доверили, и я два с половиной года проработал помощником главного тренера. Я всей душой и сердцем был предан "Факелу", а клуб сделал большое дело — назначил на пост главного тренера.

    Я всегда буду болеть и переживать за "Факел". Я мечтаю когда-нибудь вернуться в "Факел", но время ещё не пришло. Я всячески желаю "Факелу" не то что сохранить прописку в РПЛ, а дальше развиваться, и я думаю, что у них всё получится», — сказал Пятибратов Чемпионату.

  • Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза
  • Говорим об интригах на финише чемпионата России по футболу
  • 23/04/2024

    • Напомним, что сегодня, 26-го апреля стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела». По данным издания «Чемпионат», Игорь Черевченко возглавит воронежский клуб.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге
  • «Монпелье» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет пятый матч подряд?
  • Рублев — Багнис. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры