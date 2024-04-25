Рожков: Я болею за «Боруссию» в Лиге чемпионов, не хочу, чтобы выиграл «Реал»

Защитникответил на вопрос о том, за кого будет болеть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мой партнер по команде Руслан Безруков будет болеть за "Боруссию" в Лиге чемпионов? Я тоже за "Боруссию". Не хочу, чтобы "Реал" в очередной раз выиграл Лигу чемпионов.

Слежу ли я за европейскими чемпионатами? Мне нравится, как играет "Манчестер Сити". Но я верю, что чемпионскую гонку в АПЛ выиграет "Ливерпуль" (улыбается)», — сказал Рожков СЭ.

Напомним, что «Боруссия» Д встретится с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, а «Реал» сыграет против «Баварии».

Первый матч между «шмелями» и парижанами состоится 1-го мая в 22:00 мск. «Реал» и «Бавария» сыграют 30-го апреля в 22:00 мск.