Непомнящий: «Спартак» — абсолютный фаворит в матче с ЦСКА

Известный тренерподелился ожиданиями от матча РПЛ между

«Конечно, ситуация у ЦСКА перед дерби экстраординарная. Для "Спартака" складывается всё успешно.

Но, мне кажется, ЦСКА, как всегда, когда им трудно, соберется и сделает всё возможное, чтобы не уступить.

"Спартак" — абсолютный фаворит в дерби с психологической точки зрения. Они раскованны, не боятся ошибаться, всё в их пользу», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — «Спартак»

В предстоящем матче ЦСКА не помогут центральные защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск.