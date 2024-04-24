ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза
    Все новости спорта

    СКА-Хабаровск выиграл у «Родины»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ СКА-Хабаровск Родина ФНЛ — Первая лига Футбол России
    СКА-Хабаровск одержал победу над московской «Родиной» в домашнем матче 29-го тура Первой лиги.

    СКА-Хабаровск обыграл «Родину» благодаря дублю Олега Кожемякина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА-Хабаровск обыграл «Родину» благодаря дублю Олега Кожемякина

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

    У СКА-Хабаровск автором дубля стал Олег Кожемякин, отличившийся на 49-й и 78-й минутах.

    Единственный гол гостей в этой игре забил на 76-й минуте Амур Калмыков.

    На 72-й минуте игрок СКА Илья Петров не реализовал пенальти.

    «Родина» потерпела второе поражение подряд.

  • ФНЛ. Кто окажется в РПЛ? Рухнет ли «Торпедо» во Вторую лигу? Все о турнирном положении в чемпионате
  • Читайте по теме

    • «Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги — 44 очка. СКА-Хабаровск находится на девятой строчке — 37 очков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Родина 2:1
    Голы: 1:0 Олег Кожемякин (49'), 1:1 Амур Калмыков (76'), 2:1 Олег Кожемякин (78') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Яо Жан Шарль Оливье, Nikitin K. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Амур Калмыков, Даниил Кузнецов, Orinho Предупреждения: Томас Рукас (31'), Солтмурад Бакаев (57')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Кубка Гагарина закончится игрой №4?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Марцела Лички завоюет три очка
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки
  • «Краснодар» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры