СКА-Хабаровск выиграл у «Родины»

СКА-Хабаровск обыграл «Родину» благодаря дублю Олега Кожемякина Фото: globallookpress.com
Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
У СКА-Хабаровск автором дубля стал Олег Кожемякин, отличившийся на 49-й и 78-й минутах.
Единственный гол гостей в этой игре забил на 76-й минуте Амур Калмыков.
На 72-й минуте игрок СКА Илья Петров не реализовал пенальти.
«Родина» потерпела второе поражение подряд.
«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги — 44 очка. СКА-Хабаровск находится на девятой строчке — 37 очков.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Родина 2:1
Голы: 1:0 Олег Кожемякин (49'), 1:1 Амур Калмыков (76'), 2:1 Олег Кожемякин (78') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Яо Жан Шарль Оливье, Nikitin K. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Амур Калмыков, Даниил Кузнецов, Orinho Предупреждения: Томас Рукас (31'), Солтмурад Бакаев (57')