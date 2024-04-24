СКА-Хабаровск выиграл у «Родины»

одержал победу над московскойв домашнем матче 29-го тура Первой лиги.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У СКА-Хабаровск автором дубля стал Олег Кожемякин, отличившийся на 49-й и 78-й минутах.

Единственный гол гостей в этой игре забил на 76-й минуте Амур Калмыков.

На 72-й минуте игрок СКА Илья Петров не реализовал пенальти.

«Родина» потерпела второе поражение подряд.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги — 44 очка. СКА-Хабаровск находится на девятой строчке — 37 очков.