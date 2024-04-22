Федун: Зачем Промеса повезли в ОАЭ? Это больше, чем глупость

Экс-владелецвысказался об аресте нападающего «красно-белых»в ОАЭ.

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова… Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока.

Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...» — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, что зимние сборы «Спартак» проводил в Дубае (ОАЭ). Во время этого Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Футболиста задержали в аэропорту Дубая. К тому же, в Нидерландах Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.