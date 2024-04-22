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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Балахнин считает, что «Ростов» не готов бороться за призовые места

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    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что середина таблицы — это реальное место для команды Валерия Карпина.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    «То, что "Ростов" так давно ни за что не борется, это естественно. Чтобы бороться за более высокие места, нужны игроки выше классом, чем у них сейчас. Если брать по составу, то середина таблицы — это их реальное место, которое они заслужили.

    "Ростов" пока не готов бороться за призовые места, но по крайней мере они стремятся к чему-то большему. Очевидно, им не хватает усиления.

    Я не скажу, что для "Ростова" сезон провальный. У них был и удачный период. Они достаточно хорошо сыграли с несколькими лидерами, но нужно стараться целый год. Это всё проверяется на длительном расстоянии. Команда выдержит — не выдержит. И кто стабильно играет на протяжении всего сезона, тот и заслуживает высокие места», — сказал Балахнин Чемпионату.

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    • После 24-х туров «Ростов» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 34 очками в активе. Напомним, что подопечные Карпина 21-го апреля проиграли «Спартаку» со счетом 1:5.

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