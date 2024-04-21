Семак: Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Во втором тайме меньше стали мяч контролировать, стали гораздо больше ошибаться, от этого пошла нервозность, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Грубейшие ошибки. Тот случай, когда в таком режиме функциональное состояние играет важную роль. Во втором тайме мы выглядели абсолютно невыразительно и по контролю, и по движению. В первом тайме хорошее качество игры и моменты создавали, а во втором мы слишком много ошибались в простейших передачах, позволял создать много моментов. Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным, исходя из такого скользкого счета.

У Педро игра не получилась. Очень малоактивен был в первом тайме. У нас есть Андрей Мостовой, который находится в хорошем состоянии, свежий игрок. Мы решили его выпустить, чтобы больше было активности и открываний вперед. Андрей смотрелся неплохо.

Три центральных защитника? Это связано с тем, что сложнее было контролировать мяч и выходить из обороны. Мы просто Славу Караваева под сильную ногу поставили, а в другую сторону поставили Нино под сильную ногу. В первом и во втором тайме Караваеву, играя слева, не всегда удобно было уходить во фланг. Мы так укрепили и оборону, так как стали проседать, и немного поставили игроков под позиции на флангах под сильную ногу.

Неназначенный пенальти? Только улыбка и полное непонимание», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Оренбург» с 26 пунктами остается 12-м в турнирной таблице.