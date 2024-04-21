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    Семак: Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча против «Оренбурга» (1:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Во втором тайме меньше стали мяч контролировать, стали гораздо больше ошибаться, от этого пошла нервозность, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Грубейшие ошибки. Тот случай, когда в таком режиме функциональное состояние играет важную роль. Во втором тайме мы выглядели абсолютно невыразительно и по контролю, и по движению. В первом тайме хорошее качество игры и моменты создавали, а во втором мы слишком много ошибались в простейших передачах, позволял создать много моментов. Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным, исходя из такого скользкого счета.

    У Педро игра не получилась. Очень малоактивен был в первом тайме. У нас есть Андрей Мостовой, который находится в хорошем состоянии, свежий игрок. Мы решили его выпустить, чтобы больше было активности и открываний вперед. Андрей смотрелся неплохо.

    Три центральных защитника? Это связано с тем, что сложнее было контролировать мяч и выходить из обороны. Мы просто Славу Караваева под сильную ногу поставили, а в другую сторону поставили Нино под сильную ногу. В первом и во втором тайме Караваеву, играя слева, не всегда удобно было уходить во фланг. Мы так укрепили и оборону, так как стали проседать, и немного поставили игроков под позиции на флангах под сильную ногу.

    Неназначенный пенальти? Только улыбка и полное непонимание», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    «Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Оренбург» с 26 пунктами остается 12-м в турнирной таблице.

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